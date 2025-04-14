Honor 400 и 400 Pro показали на пресс-фото

Профильный ресурс YTECHB опубликовал пресс-изображения смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro, которые еще не были представлены официально. Отметим оригинальную форму блока основной камеры, плоские экраны с очень узкими рамками, а также черную, золотистую и серебристую расцветки корпуса. Характеристики смартфонов источник не приводит.

Напомним, что в апреле была представлена младшая модель серии HONOR 400 Lite, которая оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-затемнением с частотой 3840 Гц, 6-нм процессором MediaTek Dimensity 7025 Ultra с максимальной частотой 2,5 ГГц, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 108-Мп основной и 16-Мп фронтальной камерами, АКБ ёмкостью 5230 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт и корпусом толщиной всего 7,29 мм.

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