Honor 600 стартует в России со вкусной ценой

В России начались продажи Honor 600 — нового представителя субфлагманской линейки Honor, который знаменует собой новое поколение в номерной серии бренда. Устройство претерпело значительные изменения во внешнем виде, впервые получив металлический корпус вместо привычного пластикового. Это конструктивное решение позволило повысить прочность гаджета и сделать его тоньше. Особенностью Honor 600 стали самые узкие в индустрии рамки вокруг дисплея — всего 0,98 мм, что заметно тоньше, чем у актуальных моделей iPhone (1,35 мм) и Samsung Galaxy S (1,23 мм).

Сердцем Honor 600 стал процессор Snapdragon 7 Gen 4. Смартфон будет доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 256 ГБ. Аппарат оснащен 6,57-дюймовым OLED LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью до 8000 нит. Управляется устройство операционной системой Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.

Фотографические возможности Honor 600 представлены основным модулем с 200-мегапиксельным сенсором (размером 1/1,4 дюйма) и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп. Энергообеспечение возложено на аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и обратная зарядка на 27 Вт. Корпус смартфона обладает высокой степенью защиты от влаги и пыли, соответствуя стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K.