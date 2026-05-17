iQOO 15T получит оперативную память LPDDR5X Ultra

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO 15T, который будет официально представлен в Китае уже 20 мая. На этот раз производитель подтвердил наличие быстрой оперативной памяти LPDDR5X стандарта Ultra с частотой до 9600 Мбит/с и флеш-памяти UFS 4.1.

Ранее было объявлено о батарее ёмкостью 8000 мАч, поддержке проводной быстрой зарядки мощностью 100 Вт, обходной зарядки и технологии Global Direct Drive Power Supply 2.0 для снижения нагрева во время игровых сессий и одновременной зарядки, сдвоенной тыльной камере с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камере разрешением 16 Мп, 6,82-дюймовом плоском экране с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition и фирменном игровом чипе Q3.
HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на рендерах …
Профильное издание WinFuture поделилось качественными изображениями смартфонов HONOR 600 и HONOR 600 Pro,…
Глобальную версию Vivo X300 Ultra оценили в 1605 долларов …
Компания Vivo выпустила флагманский камерофон X300 Ultra за пределы китайского рынка. Международный дебют…
Vivo X300 FE оценили в 62 тысячи рублей …
Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон X300 FE, который еще даже не был официально предста…
Redmi A7 Pro с АКБ на 6000 мАч оценен в 130 евро …
Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A7 Pro, одной из особенностей которого стал огромный…
Официально: OPPO K15 Pro+ готов к выходу …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация смартфонов K15 Pro и K15 Pro+ состоится 1 апреля. Про…
Смартфон POCO X8 Pro появился в российской продаже …
В официальную российскую продажу поступил смартфон POCO X8 Pro, который вчера был представлен на междунар…
Представлен флагман HUAWEI Pura 90 Pro…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, кото…
Смартфон Vivo Y6t с АКБ 6500 мАч оценили в 190 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vivo Y6t, которая базируется на 4-наноме…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor