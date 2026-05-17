iQOO 15T получит оперативную память LPDDR5X Ultra

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO 15T, который будет официально представлен в Китае уже 20 мая. На этот раз производитель подтвердил наличие быстрой оперативной памяти LPDDR5X стандарта Ultra с частотой до 9600 Мбит/с и флеш-памяти UFS 4.1.

Ранее было объявлено о батарее ёмкостью 8000 мАч, поддержке проводной быстрой зарядки мощностью 100 Вт, обходной зарядки и технологии Global Direct Drive Power Supply 2.0 для снижения нагрева во время игровых сессий и одновременной зарядки, сдвоенной тыльной камере с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камере разрешением 16 Мп, 6,82-дюймовом плоском экране с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition и фирменном игровом чипе Q3.