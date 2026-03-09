Складной смартфон OPPO Find N6 показали на рендерах и фото

Компания OPPO опубликовала официальные изображения складного смартфона Find N6, официальный релиз которого запланирован на 17 марта. Производитель подтвердил наличие расцветок Original Titanium, Gold Orange и Deep Black. Что до характеристик, смартфону приписывают наличие топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, внутреннего 8,12-дюймового складного LTPO-экрана с разрешением 2K, внешнего 6,62-дюймового дисплея, основной камеры с модулями на 50 Мп, 50 Мп, 200 Мп и 2 Мп, 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти, корпуса массой 225 граммов, батареи ёмкостью около 5850-6000 мАч и поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки. Также в сети появились живые фото, на которых видна складка гибкого экрана, хотя и производитель заявляет о её полном отсутствии.

