Xiaomi 17 Ultra слабо продаётся

Компания Xiaomi отчиталась о продажах флагманских смартфонов серии Xiaomi 17. В данный момент реализовано 4,736 млн экземпляров, из которых на топовую модель Xiaomi 17 Ultra приходится всего 207 тысяч устройств. Любопытно, что недавно китайский производитель называл серию Xiaomi 17 главным конкурентом линейке iPhone 17 на китайском рынке, однако к марту этого года в Китае было реализовано 24 миллиона "айфонов" последней серии. Причем самой популярным смартфонов оказался Phone 17 Pro Max – 10 миллионов штук.

Напомним, что Xiaomi 17 Ultra имеет в своём оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью от 1 до 3500 нит, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, основную камеру с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6800 мАч, поддержку 90-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, поддержку спутниковой связи, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также подэкранный 3D-ультразвуковой дактилоскопический сенсор.