iPhone 20 получит камеру на 200 Мп

Уже несколько месяцев подряд источники говорят о том, что новое поколение iPhone сохранит конфигурацию основной камеры на 48 Мп, так как производитель якобы не спешит улучшать модель по этому направлению — нет острой необходимости. Но сегодня появилась утечка, которая, вероятнее всего, касается юбилейного iPhone, приуроченного к 20-летию линейки — и в этом случае переход на 200 Мп с сенсором 1/1.2 дюйма выглядел бы логичным апгрейдом для флагмана. Если сравнивать с камерами iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, новый сенсор примерно на 6,67% процента больше, а более высокое разрешение в 200 Мп должно обеспечить более детализированные фото и видео. Также сообщается о возможном улучшении сверхширокоугольной камеры — она может впервые получить оптическую стабилизацию изображения.

На данный момент Apple ещё не внедряла аппаратную стабилизацию в ультраширокие модули, так что это стало бы заметным шагом вперёд. При этом источник уточняет, что точные параметры пикселей пока требуют дополнительной проверки. В случае с 200 Мп сенсором размер отдельных пикселей уменьшается, из-за чего они улавливают меньше света, что может приводить к более шумным снимкам и видео в определённых сценариях съёмки. Ожидается, что Apple компенсирует этот недостаток с помощью продвинутых алгоритмов обработки изображения. Учитывая, что речь, скорее всего, идёт о будущих моделях, у компании ещё достаточно времени, чтобы доработать технологию перед релизом и всех удивить.