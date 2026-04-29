Новую серию смартфонов TECNO CAMON 50 представили в России

В преддверии выхода новой линейки смартфонов CAMON 50 на российском рынке, компания TECNO организовала эксклюзивное мероприятие для представителей СМИ и популярных блогеров. Участники не только первыми смогли оценить новинки — CAMON 50 и CAMON 50 Ultra 5G, но и стали свидетелями финала творческого состязания «Хвостатый амбассадор TECNO CAMON 50». Победительницей стала кокер-спаниель Стеша, чья энергия и позитив полностью соответствуют девизу «Всегда готов!». Стеша вместе со своей спутницей жизни приняла участие в официальной части презентации, а ее очаровательная мордочка вскоре украсит рекламные материалы бренда в цифровом пространстве.

Сердцем CAMON 50 Ultra 5G является передовая фотосистема. Главный датчик — 50-мегапиксельный Sony LYTIA 700C (формат 1/1.56", оптическая стабилизация, диафрагма f/1.88) — обеспечивает превосходные снимки в условиях низкой освещенности и высокую четкость. Впервые в серии представлен 50-мегапиксельный портретный телефотообъектив с 3-кратным оптическим зумом, позволяющий получать детализированные кадры удаленных объектов без потери качества. Дополняет систему 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп гарантирует высокое качество селфи и видеосвязи в разрешении 4K.

С помощью 60-кратного зума с использованием ИИ можно разглядеть мельчайшие детали на расстоянии до 200 метров, будь то архитектурные элементы или события на спортивной арене. Флагманский режим стабилизации движения создает резкие снимки движущихся объектов в диапазоне фокусных расстояний от 0.6X до 5X. Алгоритм автоматически распознает динамичные сцены, включая движения животных и птиц, что делает его идеальным для спонтанной фотосъемки домашних питомцев, дикой природы или активных детей.

TECNO CAMON Ultra 5G 256 ГБ + 8 ГБ — 39 999 ₽;

TECNO CAMON Ultra 5G 256 ГБ + 12 ГБ — 42 999 ₽;

TECNO CAMON Ultra 5G 512 ГБ + 8 ГБ — 46 999 ₽;

TECNO CAMON Ultra 5G 512 ГБ + 12 ГБ — 49 999 ₽;

TECNO CAMON 50 128 ГБ + 8 ГБ — 19 999 ₽;

TECNO CAMON 50 256 ГБ + 8 ГБ — 24 999 ₽;

TECNO CAMON 50 256 ГБ + 12 ГБ — 29 999 ₽

Смартфоны серии CAMON 50 обладают высочайшим уровнем защиты от пыли и влаги по стандартам IP69K / IP69 / IP68 / IP66, выдерживая не только погружение в воду, но и воздействие струй горячей воды под давлением. Аккумулятор емкостью 6500 мАч сохраняет более 80% первоначальной эффективности после 1800 циклов зарядки, что сопоставимо с 5 годами эксплуатации. Устройства поддерживают быструю 45-ваттную зарядку, режим прямого питания и три режима скорости зарядки. Согласно тестам TÜV SÜD, смартфоны способны проработать более двух суток без подзарядки. Интеллектуальный ассистент Элла, интегрированный в CAMON 50, предоставляет доступ к более чем 80 ИИ-функциям, делая повседневные задачи проще и быстрее. Для интуитивно понятного управления предусмотрен Нулевой экран. Интеграция с сервисами Яндекса была улучшена, а модели серии также оснащены встроенным ассистентом OZON, помогающим совершать выгодные покупки, сравнивать товары и создавать списки.