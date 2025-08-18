Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026

К началу учебного года необходимо подумать не только об учебниках, тетрадях и форме, но и об электронных гаджетах. О тех которые помогают учиться, конспектировать, получать доступ к знаниям, проводить свободное время и находиться на связи. Вся информация сейчас оцифрована и это актуально как для школьников, так и студентов. Мы тщательно изучили предложения на российском рынке и подготовили подборку интересных гаджетов, сочетающих в себе стоимость, производительность, возможности, безопасность и удобство использования.

Лучшие смартфоны и наушники для студентов

realme 14 Pro

Смартфон – основа, которая выполняет сразу ряд задач, от необходимости всегда оставаться на связи, просматривать электронный дневник, использовать сервисы и приложения. Студенты и школьники живут активную жизнь, да и сам темп образования сейчас стал заметно динамичнее. Поэтому начало учебного года будет хорошим поводом обновить смартфон. При выборе его важно учитывать производительность, качество экрана и камеры, а также время автономной работы. realme 14 Pro предлагает широкий набор коммуникационных возможностей, включая поддержку сетей 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Это обеспечивает быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам. Смартфон также оснащен разъемом USB Type-C для зарядки и передачи данных.

realme 14 Pro

Дизайн заслуживает отдельного внимания. Устройство имеет элегантный и современный внешний вид с тонкими рамками вокруг экрана. Корпус выполнен из прочных материалов, что обеспечивает надежность и долговечность. Смартфон доступен в нескольких цветовых вариантах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Встроенная память UFS 3.1 обеспечивает быструю скорость чтения и записи данных, что положительно сказывается на производительности устройства. Пользователи могут хранить большое количество фотографий, видео и других файлов без каких-либо задержек. Кроме того, realme 14 Pro поддерживает расширение памяти с помощью карты microSD, что позволяет увеличить объем хранилища при необходимости. realme 14 Pro представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет мощный, стильный и функциональный смартфон. Он сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и привлекательный дизайн. Устройство идеально подходит для учебы, игр, просмотра видео, работы и повседневного использования.

realme 14 5G

Для защиты данных пользователя в realme 14 предусмотрен встроенный сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном, и функция распознавания лица. Это обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. Корпус realme 14 выполнен из прочных и качественных материалов, что обеспечивает надежность и долговечность устройства. Дизайн смартфона отличается современным и элегантным внешним видом, который подчеркивает его стиль и индивидуальность. Задняя панель имеет приятную на ощупь текстуру и устойчива к царапинам и отпечаткам пальцев.

realme 14 5G

realme 14 поддерживает все современные стандарты связи, включая 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, что обеспечивает быстрое и стабильное подключение к сети и другим устройствам. Смартфон также оснащен NFC-модулем для бесконтактных платежей и другими полезными функциями. В целом, realme 14 — это отличный выбор для студентов и школьников, которые ищу мощный, стильный и функциональный смартфон с большим экраном, хорошей камерой и длительным временем работы от аккумулятора. Он сочетает в себе передовые технологии, современный дизайн и доступную цену, что делает его одним из лучших предложений на рынке.

realme P3 Ultra

realme P3 Ultra получил продвинутые характеристики и стильный корпус из премиальных материалов. Мощный процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultra, который работает в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 128 или 256 ГБ.

realme P3 Ultra

Автономность обеспечивает батарея на 6000 мА*ч с поддержкой 80-ваттной проводной зарядки. 6,83-дюймовый AMOLED-экран на 120 Гц с разрешением FHD+ и пиковой яркостью 1500 нит. Основная камера на 50 Мп (датчик Sony IMX896, фокусное расстояние 24 мм, OIS). Фронтальная камера на 16 Мп. Защита от воды и пыли IP69, максимальная для смартфонов. Есть сертификация Hi-Res Audio.

realme GT 7

Самый продвинутый и мощный смартфон в нашей подборке - realme GT 7. Сердцем смартфона является впечатляющий AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма, с разрешением 2780x1264 пикселей. Работает на базе новейшей операционной системы Android 15, дополненной фирменной оболочкой realme UI 6.0. "Двигателем" всей этой красоты является мощный процессор MediaTek Dimensity 9400e, который справляется с любыми задачами – от запуска ресурсоемких игр до одновременной работы с несколькими приложениями. В сочетании с большим объемом оперативной памяти LPDDR5X многозадачность становится настоящим удовольствием, без каких-либо лагов или задержек. Фотографические возможности realme GT 7 также впечатляют.

realme GT 7

Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать снимки высочайшего качества в любых условиях освещения. Технология оптической стабилизации минимизирует дрожание рук, обеспечивая четкие и резкие фотографии даже при съемке с рук. Функции искусственного интеллекта автоматически улучшают качество изображений, корректируя экспозицию, баланс белого и другие параметры. realme GT 7 может похвастаться гигантским аккумулятором емкостью 7000 мАч. Это обеспечивает невероятно длительное время работы без подзарядки – целый день активного использования вам гарантирован. А если и потребуется подзарядка, то технология быстрой зарядки мощностью 120 Вт восполнит запас энергии за считанные минуты. В итоге, представляет собой гармоничное сочетание мощной начинки, стильного дизайна и инновационных технологий, делающих его одним из самых привлекательных предложений на современном рынке смартфонов.

realme Buds Air 7 Pro

Еще одним важным помощником в учебе будут наушники. Они должны быть безопасными, прочными, с защитой от воды, удобными и обеспечивать длительное время автономной работы. realme Buds Air 7 Pro – отличный вариант для студентов, которым нужно использовать на виртуальных собраниях, участвовать в онлайн сессиях. Поддерживают активное шумоподавление, выполнены в корпусе из авиационного алюминия.

realme Buds Air 7 Pro

Поддерживают аудиокодек LHDC 5.0 и сертификат Hi-Res, оснащены двойным динамиком, 11 и 6 мм с идеальным звучанием. 3D-эффект с пространственным звучанием, защита от влаги IP55 и до 48 часов времени автономной работы.

realme Buds T200

realme Buds T200 – это полностью беспроводные наушники, обеспечивающие высококачественное звучание, близкое к студийному. Они передают музыку с невероятной детализацией, позволяя насладиться всеми нюансами звуковой картины. Вы услышите мельчайшие детали – от едва уловимых колебаний струнных инструментов оркестра до тончайших оттенков вокала.

realme Buds T200

Каждый инструмент звучит чисто и выразительно, благодаря увеличенному композитному динамику, который обеспечивает мощные и глубокие басы, а также чистые и яркие средние и высокие частоты. Наушники превосходно воспроизводят вокал, фортепиано, ударные и сложные музыкальные композиции с множеством инструментов, создавая естественное и изысканное звучание.
