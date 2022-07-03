Honor 70 Pro с 12/512 ГБ памяти появился в продаже

Китайские продажи смартфона Honor 70 Pro стартовали еще месяц назад, но только сейчас в Поднебесной вышла топовая версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Её цена составляет 655 долларов.

Напомним, что Honor 70 Pro оснащается производительной платформой MediaTek Dimensity 8000, селфи-камерой разрешением 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2652:1200 пикселей, предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой Magic UI 6.1 и поддержкой 100-Вт зарядки.