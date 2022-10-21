Honor 80 Pro+ получит 200-Мп камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл новые сведения о смартфонах линейки Honor 80, которая будет состояться из трех моделей. Итак, Honor 80 прочат однокристальную систему MediaTek Dimensity 1080 (её же получит и Redmi Note 12) и 64-Мп тыльную камеру. Honor 80 Pro оснастят восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G и основной камерой с главным модулем разрешением 108-Мп. А вот Honor 80 Pro+ приписывают наличие топового процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, 200-Мп камеры, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт, изогнутого AMOLED-экрана и 12 ГБ оперативной памяти.