Honor 80 получит камеру на 160 Мп, но только в Pro-версии

Буквально в начале недели инсайдеры опубликовали новость о том, что смартфон Honor 80 должен получить основную камеру на 160 Мп, но тогда эта информация казалась слишком маловероятной. Дело в том, что в линейке смартфонов Honor 80 явно будет несколько моделей и ставить камеру на 160 Мп в каждый из смартфонов было бы слишком дорого для производителя, плюс это слегка усложняет процесс маркетинга — как рекламировать какой-то из гаджетов, если основная фишка есть у всех представителей линейки? Теперь появилось официальное заявление производителя о том, что камера на 160 Мп действительно будет в смартфоне, но только в Honor 80 Pro. Соответственно, базовая версия устройства получит более простую камеру, о которой пока что информации не так уж много.

Возможно, производитель планирует сделать ставку на топовый гаджет именно в плане возможностей фотографии, тогда как остальные устройства в линейке будут более простыми и доступными. Всё же далеко не все пользователи готовы платить за камеру в 160 Мп, так как она нужна не всем. Но пока что информации о смартфоне слишком мало, так что будем ожидать новостей о том, какие преимущества производитель готовит для базовых версий своей новой линейки. Хотелось бы, например, получить больше данных про островок вокруг фронтальной камеры, который имитирует главную фишку компании Apple в новом поколении iPhone 14. Вероятно, это будет первый смартфон на Android, который получит подобное решение на уровне софта прямо с завода.