Honor 80 получит камеру на 160 Мп, но только в Pro-версии

Буквально в начале недели инсайдеры опубликовали новость о том, что смартфон Honor 80 должен получить основную камеру на 160 Мп, но тогда эта информация казалась слишком маловероятной. Дело в том, что в линейке смартфонов Honor 80 явно будет несколько моделей и ставить камеру на 160 Мп в каждый из смартфонов было бы слишком дорого для производителя, плюс это слегка усложняет процесс маркетинга — как рекламировать какой-то из гаджетов, если основная фишка есть у всех представителей линейки? Теперь появилось официальное заявление производителя о том, что камера на 160 Мп действительно будет в смартфоне, но только в Honor 80 Pro. Соответственно, базовая версия устройства получит более простую камеру, о которой пока что информации не так уж много.

Возможно, производитель планирует сделать ставку на топовый гаджет именно в плане возможностей фотографии, тогда как остальные устройства в линейке будут более простыми и доступными. Всё же далеко не все пользователи готовы платить за камеру в 160 Мп, так как она нужна не всем. Но пока что информации о смартфоне слишком мало, так что будем ожидать новостей о том, какие преимущества производитель готовит для базовых версий своей новой линейки. Хотелось бы, например, получить больше данных про островок вокруг фронтальной камеры, который имитирует главную фишку компании Apple в новом поколении iPhone 14. Вероятно, это будет первый смартфон на Android, который получит подобное решение на уровне софта прямо с завода.
Nothing Phone (1) стал бестселлером в Индии…
Компания Nothing похвасталась успехами смартфона Nothing Phone (1) на индийском рынке. Всего за 20 дней п…
Huawei Mate 50E появился в продаже …
Компания Huawei дала старт продажам смартфона Mate 50E, который был представлен месяц назад. Новинка оцен…
Xiaomi 13 Lite получит сдвоенную селфи-камеру …
В базе IMEI обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 13 Lite, который еще не был представлен официально. …
Samsung Galaxy S23 Ultra показали на рендерах…
Сразу после рендеров Galaxy S23 и S23+ в сети появились качественные изображения топовой модели Galaxy S2…
Honor 80 получит камеру на 160 Мп, но только в Pro-версии…
Буквально в начале недели инсайдеры опубликовали новость о том, что смартфон Honor 80 должен получить осн…
Смартфон Oppo A58 оценен в $235…
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A58, которая получила версии на 6/128, 8/128 …
Служба спутниковой связи Emergency SOS заработает в Европе…
В ходе презентации смартфонов линейки iPhone 14 представители компании Apple официально анонсировали новы…
Смартфон Realme 10 5G оценен в 180 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10 5G, главным отличием которой от предст…
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor