Honor 90 Lite получит 100-Мп камеру

Французское подразделение Honor рассекретило дизайн и параметры смартфона Honor 90 Lite, официальный релиз которого ожидается 6 июля. Итак, новинку оснастили 6,7-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 19,9:9, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 100 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3, модулем NFC, ресивером GPS, интерфейсом USB-C, боковым дактилоскопом и предустановленной оболочкой MagicOS 7.1 на основе операционной системы Android 13. Также известно о черной, серебристой и сине-зеленой расцветках.