Honor 90, Oppo Reno 10 и Vivo S17 получат продвинутые селфи-камеры

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что сразу несколько грядущих серий субфлагманских смартфонов получат продвинутые селфи-камеры. Речь идет о линейках Vivo S17, Oppo Reno10 и Honor 90. Причем остальные характеристики этих смартфонов будут очень похожи. Устройствам приписывают наличие дисплеев с популярным сейчас разрешением 1,5К, многомодульные тыльные камеры с главным модулем на основе сенсора Sony IMX серии 8 (IMX8XX) и оптической стабилизацией, а также перископным модулем с оптическим зумом, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт и производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.