Honor 90 Pro получил 200-Мп камеру

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 90 Pro, которая оценена в 465 долларов за базовый вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 6,78-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с частотой ШИМ 3840 Гц, контрастностью 5000000:1, разрешением 2700:1224 пикселя, максимальной яркостью 1200 нит и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма), 12 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), сдвоенной фронтальной камерой на 50 Мп и 2 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Также была представлена модель с 6,7-дюймовыйм экраном, чипсетом Snapdragon 7 Gen 1, такой же камерой, но без телемодуля и 66-Вт зарядкой.