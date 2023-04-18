Honor 90 Pro получит 200-Мп камеру

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Honor 90 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, дисплея с разрешением 1,5K и высокой частотой обновления, а также основной камеры с главным модулем на основе 200-Мп сенсора Samsung ISOCELL HP3.

Напомним, что предшественник в лице Honor 80 Pro оснащается 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5K, основной камерой с модулями разрешением 160 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки.