Honor 90 Pro получит SoC Snapdragon 7 Gen 1

Информатор Panda is Bald поделился подробностями о смартфонах Honor 90 и Honor 90 Pro, официальная презентация которых запланирована на 29 мая. Сообщается, что старшую модель оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, изогнутым дисплеем с частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, основной камерой с главным модулем разрешением 200 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1. Honor 90 получит ту же камеру, аккумулятор и ОС, но будет отличаться менее производительным процессором Snapdragon 7 Gen 1, плоским экраном и не такой быстрой зарядкой.