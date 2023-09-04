Honor 90 оценен в 56 тысяч рублей

На сайте отечественного ритейлера DNS появилось описание смартфона Honor 90, который еще не был официально представлен в России. Аппарат будет доступен в трех расцветках по цене в 56 тысяч рублей за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Когда стартуют продажи или хотя бы прием предзаказов, пока не сообщается.

Напомним, что Honor 90 может похвастаться AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и рекордной частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, основной 200-Мп камерой, 12 ГБ оперативной памяти, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 183 грамма.