Honor 90 официально представили по всему миру

Через месяц после дебюта в Китае компания Honor запускает свой передовой смартфон Honor 90 уже на международном рынке. И хотя это в основном смартфон среднего уровня, оснащённый процессором на базе Snapdragon 7 Gen 1 со стоимостью на уровне 580 долларов, его отличительной особенностью является основная камера с разрешением 200 мегапикселей — это такое же разрешение камеры, как во флагманской модели Samsung Galaxy S23 Ultra. Конечно, больше мегапикселей не всегда означает, что вы получите более качественные снимки в конечном итоге. Но в определённых сценариях это предоставляет возможность для более детальных фотографий с возможностью кадрирования снимка.

Более того, программное обеспечение камеры Honor 90 также может объединять до 16 пикселей в один единый пиксель, создавая пиксели размером 2,24 мкм, чтобы собрать больше света и получить изображения с разрешением 12 мегапикселей. Большой вопрос заключается в том, как программное обеспечение камеры Honor будет обрабатывать полученные изображения, но в целом это вполне стандартный подход к флагманским камерам. Три другие камеры Honor 90 менее примечательны — речь идёт о 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камере для широкого угла обзора и макросъёмки, 2-мегапиксельной камере для оценки глубины резкости и 50-мегапиксельной фронтальной камере для селфи. Неплохой комплект, но при такой стоимости пользователи могут задуматься о необходимости покупки именно этот смартфона.