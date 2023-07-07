Honor 90 официально представили по всему миру

Более того, программное обеспечение камеры Honor 90 также может объединять до 16 пикселей в один единый пиксель, создавая пиксели размером 2,24 мкм, чтобы собрать больше света и получить изображения с разрешением 12 мегапикселей. Большой вопрос заключается в том, как программное обеспечение камеры Honor будет обрабатывать полученные изображения, но в целом это вполне стандартный подход к флагманским камерам. Три другие камеры Honor 90 менее примечательны — речь идёт о 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камере для широкого угла обзора и макросъёмки, 2-мегапиксельной камере для оценки глубины резкости и 50-мегапиксельной фронтальной камере для селфи. Неплохой комплект, но при такой стоимости пользователи могут задуматься о необходимости покупки именно этот смартфона.