Honor 90 получит 66-Вт зарядку

В базе данных одного из китайских регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Honor 90, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат с кодовым наименованием REA-AN00 получит поддержку 66-Вт проводной зарядки. Остальные параметры не раскрываются, но сам факт появления смартфона в базе означает скорый релиз смартфона.

Ранее сообщалось, что старшая модель Honor 90 Pro получит прошлогоднюю флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, экран с разрешением 1,5K и увеличенной кадровой частотой, а также тыльную камеру с главным модулем на основе 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HP3.