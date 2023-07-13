Honor 90 провалил тест камеры DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Honor 90, который недавно вышел в Европе. Аппарат набрал 122 балла, разместившись на 57 месте в рейтинге. Это уровень более доступного смартфона Google Pixel 6a, который вышел год назад. Авторам обзора не понравилась слабая детализация и работа шумодава при съемке со слабым освещением, низкое качество фото при съемке с зуммированием (в устройстве нет телеобъектива) и слабая детализация в режиме видео при съемке с недостаточным количеством света. Из явных плюсов: отличная автоэкспозиция, быстрая и точная работа автофокусировки, а также режим макросъемки. Напомним, что в Honor 90 используется тройная камера с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп.

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