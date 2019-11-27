Honor FlyPods 3 с двойным шумоподавлением

Только недавно мы обсуждали новые беспроводные наушники от компании Apple, которые выглядят крайне интересно и обладают шумоподавлением активным. Теперь такие же наушники представила компания Huawei, которая решила тоже сразиться на рынке беспроводных наушников со своей моделью Honor FlyPods 3. Стоит отметить, что у этих полностью беспроводных наушников тоже есть активное подавление шума, да еще и двойное, так что шума вы слышать не будете вообще. При этом качество звука довольно высокое, а стоимость продукта составляет всего 115 долларов. Обязательно стоит обратить внимание на данный гаджет, так как он выглядит просто отменно и стоит в три раза дешевле своего прямого конкурента. Это важное преимущество, как мне кажется.