Honor Magic 3 попал на реднеры

В сети появились якобы слитые рендеры смартфона Honor Magic 3, на которых можно увидеть большой дисплей на всю лицевую панель, красивый дизайн корпуса и модуль слайдера, который выдвигает камеру на фронтальной стороне. В плане внешнего вида ничего удивительного нет, ведь у Huawei уже есть нечто подобное, но смартфон планирует привлекать внимание еще и своими возможностями. Например, у Honor Magic 3 будет 5G модуль для подключения к интернету. Это достаточно удобно и круто, особенно если в ближайшем будущем появится хоть какая-то информация о сотовой сети пятого поколения. На текущий момент гаджет выглядит очень интересно, но нужно посмотреть на него вживую, чтобы оценить удобство дисплея без рамок и прочие решения бренда.