Honor Magic V2 стал заметно тоньше в корпусе из кожи

Инсайдеры сообщают, что самая тонкая версия нового складного смартфона Honor Magic V2 с отделкой из экологической кожи, которая сегодня запускается в продажу в Китае, имеет толщину всего 9,9 мм в сложенном состоянии и весит лишь 231 грамм. Это тоньше и легче, чем у основных конкурентов Honor — Samsung Galaxy Z Fold 4 (14,2 мм и 263 грамма), Google Pixel Fold (12,1 мм и 283 грамма) и Huawei Mate X3 (11,8 мм и 239 грамма). Фактически, если взять сложенный Honor Magic V2 в руку, то он почти не выдаёт того, что это складной смартфон. Вес Magic V2 (как и диагональ внешнего экрана в 6,43 дюйма) находится где-то между iPhone 14 Pro (206 грамма) и iPhone 14 Pro Max (240 граммов). При этом обратите внимание, что версия Magic V2 с задней панелью из стекла немного толще и тяжелее, чем вариант с экологической кожей Silk Black — 10,1 мм и 237 грамма соответственно.

В пресс-релизе сама компания Honor акцентирует внимание на инженерной работе, вложенной в создание такого тонкого Magic V2. В компании говорят об собственной стали, составляющей 67 процентов материала в шарнире, и о том, что этот материал на 25 процентов тоньше и на 20 процентов прочнее, чем то, что использовалось в Magic VS. Переработанная опорная структура на шарнире снижает толщину на 75 процентов, что на самом деле впечатляет. При этом в техническом плане это всё тот же смартфон — он достаточно производительный, со качественной системой камер и прочими бонусами, на которые точно стоит обратить своё внимание.
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