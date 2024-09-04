Honor Magic V3 уделал по продажам флагман Samsung ещё до релиза

Стоит напомнить, что компания Samsung первой представила складной смартфон флагманского уровня, что стало настоящей революцией в индустрии смартфонов на тот момент и подтолкнуло других производителей к созданию собственных устройств в этой категории. И хотя южнокорейский технологический гигант долгое время оставался лидером на рынке складных смартфонов, его позиции пошатнулись с ростом конкуренции. Например, несмотря на значительные изменения, которые были реализованы в смартфоне Galaxy Z Fold 6, продажи складных устройств производителя постоянно падали и удерживать лидерство бренду уже не выходит. Особенно на фоне компании Honor с её складным флагманом под названием Magic V3, который выходит в релиз уже завтра.

Более того, сегодня появилась информация, которая показывает, что Honor опередила Samsung по продажам складного смартфона ещё до выпуска своего гаджета в официальную продажу. Согласно данным Counterpoint Research, Honor сумела опередить Samsung на европейском рынке, который является вторым по величине глобальным рынком для этой категории устройств, ещё до официального выхода Magic V3 на выставке IFA 2024. С толщиной корпуса всего в 9,2 мм Magic V3 на данный момент является самым тонким складным смартфоном на планете, но на самом деле устройство популярно не только из-за этого. Причина ещё и в том, что Honor на самом деле вкладывает безумные средства в развитие передовых технологий, которые делают её смартфоны более привлекательными.