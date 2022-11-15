Honor Magic Vs будет поддерживать стилус

На то есть целый ряд причин — первая заключается в том, что в самом смартфоне не будет слота под этот стилус. Соответственно, вам нужно носить его отдельно для того, чтобы использовать в повседневной жизни. А что потерять легче всего? Конечно же мелкий стилус, который некуда воткнуть и который обычно просто носится в кармане куртки или рюкзака. Второй момент заключается в том, что давить на складной дисплей пальцем можно, так как это относительно безопасно, но при этом использование стилуса может очень сильно навредить устройству и вы просто проткнете мягкий пластик экрана при сильном нажатии. Это вынудит многих пользоваться смартфоном очень аккуратно, ведь он и без того легко может повредиться. И третий момент — стилус не идёт в комплекте.