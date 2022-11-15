Honor Magic Vs будет поддерживать стилус

Некоторое время назад на просторах интернета появились первые данные про смартфон Honor Magic Vs, а уже через пару недель производитель официально представил тизер складного гаджета. Теперь компания готовится официально анонсировать устройство нового поколения, чтобы избавить пользователей от необходимости искать слухи и думать над их правдивостью. Например, компания официально подтвердила, что складной смартфон Honor Magic Vs будет поддерживать стилус и это позволит пользователю комфортно вводить данные, делать заметки, рисовать или даже использовать рукописный ввод. Это довольно полезный бонус, особенно на фоне того, что у всех конкурентов эта функция тоже имеется, но, безусловно, пользоваться стилусом будут далеко не все.

На то есть целый ряд причин — первая заключается в том, что в самом смартфоне не будет слота под этот стилус. Соответственно, вам нужно носить его отдельно для того, чтобы использовать в повседневной жизни. А что потерять легче всего? Конечно же мелкий стилус, который некуда воткнуть и который обычно просто носится в кармане куртки или рюкзака. Второй момент заключается в том, что давить на складной дисплей пальцем можно, так как это относительно безопасно, но при этом использование стилуса может очень сильно навредить устройству и вы просто проткнете мягкий пластик экрана при сильном нажатии. Это вынудит многих пользоваться смартфоном очень аккуратно, ведь он и без того легко может повредиться. И третий момент — стилус не идёт в комплекте.
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