Honor Magic Vs получил дату глобального релиза

Компания Honor раскрыла дату международного релиза смартфонов серии Honor Magic5 и складной модели Magic Vs. Презентация пройдет 27 февраля в рамках выставки MWC 2023. Заметим, что смартфоны серии Magic 5 пока еще не были представлены в Китае, а вот Magic Vs доступен в Поднебесной с конца прошлого года.

Этот смартфон характеризуется толщиной 12,9 мм, массой 261 грамм, внешним 6,45-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2560:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ 1920 Гц, гибким 7,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2272:1984 пикселей, частотой обновления 90 Гц, яркостью 800 нит и ШИМ 1920 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 54 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 66-Вт зарядки, легким безредукторным шарниром, боковым дактилоскопом и двойными стереодинамиками с сертификацией IMAX Enhanced и поддержкой DTS: X Ultra.