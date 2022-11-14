Honor Magic Vs получит SoC Snapdragon 8+ Gen 1

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Honor Magic Vs, официальный релиз которого состоится уже 23 ноября. По данным источника, от Magic V новинка будет отличаться более новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, двумя аккумуляторами ёмкостью по 2030 и 2870 мАч, а также новым механизмом шарнира и конструкцией корпуса.

Напомним, что представленный в начале года смартфон Honor Magic V оснащается платформой Snapdragon 8 Gen 1 с частотой до 3,0 ГГц и модемом Snapdragon X65 5G, главным 7,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2272:1984 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, внешним 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 42 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4750 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.
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