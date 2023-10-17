Honor Magic Vs2 появился в продаже

Компания Honor выпустила в китайскую продажу складной смартфон Magic Vs2, который оценен в 960 и 1095 долларов за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что новинка оснащается корпусом из титанового сплава массой 229 грамм, толщиной в разложенном состоянии 5,1 мм и в сложенном 10,7 мм, ультратонкими петлями из титанового сплава, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, 7,92-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, прошивкой MagicOS 7.2, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, а также тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив).

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