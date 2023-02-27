Honor Magic5 Lite оценен в 380 евро

Компания Honor в рамках выставки MWC 2023 представила смартфон среднего уровня Magic5 Lite, который работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MagicUI 7.1. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт, батареей ёмкостью 5100 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 54 Мп, 5 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, толщиной 7,9 мм и массой 175 граммов. Цена смартфона составляет 380 евро.