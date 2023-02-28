Honor Magic5 Pro назван лучшим камерофоном на рынке

Сразу после презентации смартфона Honor Magic5 Pro лаборатория DxOMark опубликовала соответствующий обзор. По результат тестирования новинка заняла первое место в общем рейтинге DxOMark, опередив предыдущего лидера в лице Huawei Mate 50 Pro на три балла. Honor Magic5 Pro стал лучшим в категориях «фото», «зум» и «боке», уступив другим смартфонам лишь в категории «видео».

Напомним, что в новинке используется тройная камера с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN2 оптического формата 1,12 дюйма и 23-мм оптика с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией), 50 Мп (модуль с 90-мм объективом) и 50 Мп (13-мм оптика с полем зрения 122 градуса).