Honor Magic5 Ultimate оценен в 965 долларов

Компания Honor представила в Китае смартфон Magic5 Ultimate, который отличается от ранее выпущенного Magic5 Pro задней панелью. Выступающую камеру здесь защищает стекло Kunlun, а сама тыльная панель получила материал с имитацией кожи. Новинка доступна только в версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти за 965 долларов.

Смартфон также характеризуется 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2848:1312 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 кд/м2, тройной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GN2 оптического формата 1,12 дюйма и 23-мм объектив с аптертурой f/1.9 и оптической стабилизацией), 50 Мп (модуль с 90-мм оптикой) и 50 Мп (13-мм объектив с полем зрения 122 градуса), сдвоенной фронтальной камерой с главным модулем на 12 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, оболочкой MagicOS 7.1 на базе ОС Android 13, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и влаги (степень IP68).