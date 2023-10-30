Honor Magic6 Lite получит батарею на 5800 мАч

В базе данных Google Play обнаружилось упоминание смартфона Honor Magic6 Lite, который еще не был представлен официально. Устройство имеет каталожное обозначение ALI-NX1, как и у недавно выпущенный Honor X9b. Предполагается, что Magic6 Lite повторит характеристики Honor X9b.

Последний, как известно, оснащается 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 710, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2652:1200 пикселей, яркостью 1200 кд/кв.м и частотой ШИМ 1920 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой проводной зарядки, основной камерой с модулями на 108 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также корпусом с габаритами 163,6:75,5:8 мм и массой 185 г.