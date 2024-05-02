Honor Magic6 Porsche Design вышел на международный рынок

Китайская компания Honor официально представила версию Porsche Design своего флагманского смартфона Magic6 ещё в марте текущего года, а сегодня устройство отфициально отправили в продажу за пределами Китая. Данный смартфон поставляется с 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти, крайне продвинутой основной камерой на 50 Мп с широким динамическим диапазоном и достаточно точным автофокусом. При этом стоит понимать, что данный смартфон — это не просто Magic6 Pro с необычной задней панелью. На деле основная камера данного смартфона имеет обновлённый сенсор OmniVision H9800 размером 1/1,3 дюйма и заднюю панель, которая является данью модели Porsche Taycan в специальном розовом цвете кузова.

Также дисплей OLED LTPO диагональю 6,8 дюйма обладает ещё более высокой яркостью в 1800 нит — это двухслойный Tandem Display, который, по данным внутренних тестов Honor, должен расширить срок службы экрана до 600%. Цель данной технологии в том, чтобы минимизировать деградацию яркости дисплея до менее 1% после трёхлетнего использования. Кроме того, нужно отметить, что смартфон Magic6 RSR Porsche Design доступен в двух цветах — оба вдохновлены реальными спортивными автомобилями Porsche. Речь идёт про Frozen Berry, который также является главным цветом модели Taycan 2020 года, и Agate Gray, классическая раскраска гоночных автомобилей Porsche 911. Стоит такая версия в Европе около 1800 долларов, что, конечно, достаточно дорогое удовольствие.