Honor Magic7 Pro готовится к релизу в Европе

Флагманский смартфон Honor Magic7 Pro был представлен в конце октября в Китае и, похоже, скоро он появится и в Европе вместе со всё ещё неанонсированным Magic7 Lite. Всё дело в том, что сегодня инсайдерам удалось заметить данные о ценах на новинки в Европе, а также характеристики этих устройств для данного региона. Например, согласно информации от ритейлера, стоимость Magic7 Pro составит 1225 евро — за эту сумму пользователь получит смартфон с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. А смартфон Magic7 Lite обойдётся покупателям всего в 376 евро. Этот смартфон оснащён 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, представляя собой наиболее доступное решение на современном рынке среди гаджетов в линейке Magic7.

Также Magic7 Lite получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1224x2700 пикселей, устройство работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, а на тыльной панели расположена основная камера на 108 Мп и дополнительный модуль на 5 Мп. ёмкость аккумулятора составляет 6600 мАч, смартфон работает под управлением Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0 и выглядит достаточно привлекательно. Интересно будет посмотреть на то, как смартфоны смогут выдержать конкуренцию на европейском рынке, где достаточно долго доминировали компании Apple и Samsung. Возможно, благодаря более адекватной стоимости производителю удастся добиться признания местных покупателей, но пока что цена в 1225 евро настораживает.