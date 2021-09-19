Honor Play 20 Pro оценен в 265 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Play 20 Pro, которая оценена на китайском рынке в 265 долларов. Новинку оснастили 6,53-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 3800 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, размерами 161,6:74,8:7,46 мм, массой 179 граммов и предустановленной ОС Android 11.