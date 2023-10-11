Honor Play 50 Plus получил батарею на 6000 мАч

Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Play 50 Plus, которая оценена в 195 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2400 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, соотношением сторон 20:9 и яркостью 850 нит, 7-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6020, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, двумя динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, модулем GPS, разъемом USB-C, корпусом с габаритами 166,7:76,5:8,24 мм и массой 199 граммов, а также предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой Magic OS 7.2.