Honor Play 5T Life с батареей емкостью 6000 мАч запущен в Китае

Компания Honor анонсировала в Китае смартфон Honor Play 5T Life начального уровня.

Honor Play 5T Life получил 6.6 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана HD+. На дисплее есть каплевидный вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. За производительность устройства отвечает процессор P35 Helio в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Загружается смартфон под управлением ОС Android 10 на базе Magic UI 4.0. из коробки.

Система с четырьмя камерами на задней панели Play 5T Life включает 13-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельный сверхширокий сенсор, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Другие функции включают: двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.1 b / g / n, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев для безопасности и аудиоразъем 3,5 мм.

Honor Play 5T Life можно будет приобрести в Китае по цене 199 долларов США в синем и черном цвете корпуса.