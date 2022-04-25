Honor Play 6T Pro вышел в версии с 8/128 ГБ памяти

Компания Honor начала принимать китайские предзаказы на смартфон Honor Play 6T Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти по цене в 215 долларов. Ранее новинка была доступна в конфигурации с 256 ГБ встроенной памяти за 250 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображения на 48 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, корпусом толщиной 7,45 мм и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.