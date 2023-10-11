Honor Play 8T Pro получит 1 ТБ флеш-памяти

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о смартфоне Honor Play 8T Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройство с модельным наименованием LLY-AN00 получит 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерную платформу с максимальной частотой 2,4 ГГц, 6, 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт и предустановленную операционную систему Android 13 с фирменной прошивкой Magic OS 7.2. Ориентировочная цена смартфона и дата презентации пока не раскрываются.