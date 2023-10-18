Honor Play8T оценен в 150 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Play 8T, которую уже можно приобрести на китайском рынке по цене в 150 и 177 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 850 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080, ОЗУ стандарта LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками, батареей ёмкостью 6000 мА, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей 5G, поддержкой Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.