Honor Play8T оценен в 150 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Play 8T, которую уже можно приобрести на китайском рынке по цене в 150 и 177 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 850 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080, ОЗУ стандарта LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками, батареей ёмкостью 6000 мА, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей 5G, поддержкой Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.
iPhone 15 ломается при переносе данных…
Недавно компания Apple представила флагманские смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro, которые будут поставл…
Samsung Galaxy S23 FE доступен для заказа в России …
Отечественные ритейлеры уже начали принимать предварительные заказы на представленный сегодня утром смарт…
Samsung раскрыла характеристики процессора Exynos 2400…
Сегодня компания Samsung Semiconductor провела мероприятие System LSI Tech Day в Калифорнии, где производ…
Золотистый OPPO Find N3 показали на фото …
Авторитетный информатор @evleaks поделился фотографиями складного смартфона OPPO Find N3, который, как пр…
В 2028 году появятся самозаживляющиеся экраны…
Сегодня зарубежные СМИ рассказали о достаточно интересной технологии самозаживляющегося дисплея, которая …
Официально: Xiaomi 13T представят 26 сентября …
Компания Xiaomi официально подтвердила информацию о том, что флагманские смартфоны серии Xiaomi 13T будут…
iPhone 16 не получит процессор с индексом Pro…
В этом году компания Apple официально представила новую линейку смартфонов, во флагманских моделях которо…
Доступный смартфон iQOO Z8x стал доступен для покупки …
Китайский бренд iQOO выпустил в продажу на домашнем рынке смартфон iQOO Z8x, представленный неделю назад.…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor