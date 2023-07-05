Honor Tablet X8 Pro получил 11,5-дюймовый 2,5K-экран

Компания Honor выпустила в Китае планшет Honor Tablet X8 Pro, который оценен в 140, 150, 195 и 220 долларов за версии с 4/128, 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили цельнометаллическим корпусом толщиной 6,95 мм, массой 495 граммов, 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, шестью динамиками, платформой Qualcomm Snapdragon 685, батареей ёмкостью 7250 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, тыльной и селфи-камерами по 5 Мп, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1.