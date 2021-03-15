Honor V40 Lite Luxury Edition выпустят в этом месяце

Ранее в этом году Honor представила свой смартфон V40 5G в Китае, вскоре после того, как компания отделилась от материнской компании Huawei. Теперь в сети появилась информация о новом варианте устройства. Недавно инсайдеры поделились информацией, что компания скоро выпустит Honor V40 Lite Luxury Edition, и теперь были раскрыты более подробные сведения о смартфоне, который позиционируется как «люксовое издание» Honor V40. Сообщается, что Honor V40 Lite Luxury Edition будет иметь дизайн, аналогичный смартфону Huawei Nova 8. Кроме того, также стало известно, что устройство будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 800U. Кроме того, просочившееся изображение грядущего Honor V40 Lite Luxury Edition показывает, что в телефоне будет вырез в центре экрана в верхней части для размещения фронтальной камеры, а на тыльной стороне будет овальный модуль общей камеры с четырьмя датчиками, аналогичный Huawei Nova 8.