Honor View 20 официально представлен в России

2019-01-25, Автор - Марсель Гарипов; [194]
22 января в Москве состоялась презентация Honor View 20. Он стал первым смартфоном со встроенной фронтальной камерой прямо в экран. Из других особенностей модель получила основную камеру с разрешением 48 МП, флагманский процессор Kirin 980 и необычный переливающийся рисунок на задней крышке. Также в рамках презентации были представлены умные часы HONOR Watch Magic и умный браслет HONOR Band 4 Running.

Внешний вид

На задней крышке HONOR View 20 нанесен динамичный цветовой градиент в виде буквы «V», который выглядит достаточно необычно.

Корпус смартфона изготовлен из металла, а его толщина составляет всего 8,1 мм.

Всего в продаже будет доступно четыре варианта расцветки: полночный черный и сапфировый синий или мерцающий синий и мерцающий красный. Последние два из перечисленных цветов были созданы совместно с итальянским брендом Moschino.

Дисплей

Главной дизайнерской фишкой HONOR View 20 является фронтальная камера с разрешением 25 мегапикселей, которая встроена в экран. Такое решение позволило отказаться от «челки» и расположить экран в 6.4 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей, который занимает 91,8% от всей площади передней панели.

Камера

HONOR View 20 оснащен CMOS сенсором SONY IMX586 с разрешением 48 МП, который в состоянии делать фотографии действительно больших размеров. Камера в течение 4 секунд делает серию снимков, из которых он делает одно большое более качественное. Также из интересных нововведений камера в видео режиме способна делать бьютификацию тела и уменьшать талию людей в кадре.

Железо

View 20 работает на флагманском процессоре Kirin 980 с 6 или 8 Гб оперативной памяти в зависимости от конфигурации. В смартфон также встроена система жидкостного охлаждения, которая отлично справляется с отводом тепла. Касательно батареи, то ее объем составляет 4000 мА*ч и этого однозначно хватит на весь день работы.

Цены

Предзаказ на HONOR View 20 уже стартовал, а начало продаж назначены на 31 января. Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: полночный черный и сапфировый синий объемом памяти 6 Гбайт ОЗУ 128 Гбайт за 37990 рублей и мерцающий синий и мерцающий красный объемом памяти 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт за 44990 рублей.

Также вместе со смартфоном были показаны умные часы HONOR Watch Magic и фитнес-браслет для бега HONOR Band 4 Running. Часы будут доступны чёрном и серебряном цвете по цене 12990 рублей и 13990 рублей соответственно. Стоимость же браслета составит 1490 рублей


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