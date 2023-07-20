Honor X5 Plus получил батарею на 5200 мАч

В одном из итальянских интернет-магазинов появилась страница с описанием смартфона HONOR X5 Plus, который еще не был представлен производителем. Новинка оснащается 6,56-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1612:720 пикселей, однокристальной системой MediaTek Helio G36, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 4G Dual SIM NanoSIM, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, а также модулем NFC для бесконтактной оплаты. Цена смартфона составляет 150 евро.