Honor X5 Plus представлен официально

Компания Honor официально представила смартфон Honor X5 Plus, цена и дата начала продаж которого пока не раскрываются. Известно лишь, что перед нами международная модель, которая выйдет в голубой и чёрной расцветках.

Новинка характеризуется 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720:1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.1, поддержкой сотовых сетей 4G LTE, модулем NFC, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.1.