Honor X5 Plus представлен официально

Компания Honor официально представила смартфон Honor X5 Plus, цена и дата начала продаж которого пока не раскрываются. Известно лишь, что перед нами международная модель, которая выйдет в голубой и чёрной расцветках.

Новинка характеризуется 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720:1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.1, поддержкой сотовых сетей 4G LTE, модулем NFC, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.1.

Digital Chat Station: OnePlus 12 получит АКБ на 5400 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station подтвердил информацию о том, что флагманский смартфон OnePlu…
Honor X7a Plus вышел в России …
В России стартовали продажи смартфона Honor X7a Plus, который оценен в 20 тысяч рублей за вариант с 6 ГБ …
В сеть утекли тизеры Samsung Galaxy Z Fold5…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал рекламные изображения складных смартфонов Samsung Galaxy Z…
iPhone 16 получит совершенно новую систему камер…
Несколько лет назад Apple перешла к диагональному расположению тыльных камер, но если верить новым слухам…
3-дюймовый смартфон Unihertz Jelly Star оценен в $140 …
Сетевые источники сообщают, что представленный в начале этого месяца миниатюрный смартфон Jelly Star появ…
В России за Samsung Galaxy Z Fold5 попросят 190 тысяч рублей…
Отечественные ритейлеры объявили цены на флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold5, который бы…
POCO M6 Pro 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфона POCO M6 Pro 5G состоится 5 августа в Индии. По …
Poco F5 Pro появился в российской продаже …
Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу смартфон Poco F5 Pro, рекомендованная цена которого состав…
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor