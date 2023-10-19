Honor X50 GT получит изогнутый экран

В сети появились подробности о смартфоне Honor X50 GT, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 5-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888, которая была выпущена еще в 2020 году, но по-прежнему демонстрирует высокую производительность (880 тысяч баллов в AnTuTu 10), 5,8-дюймового изогнутого OLED-дисплея с разрешением Full HD+, от 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, основной камеры с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения, батареи ёмкостью 4800 мАч. Ориентировочная цена Honor X50 GT в Китае составляет 260 долларов.