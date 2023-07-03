Honor X50 протестировали в бенчмарке

Компания Honor уже подтвердила, что смартфон Honor X50 будет основан на новой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Сегодня аппарат протестировали в популярном бенчмарке AnTuTu, который наконец раскрыл возможности этого процессора. Итак, аппарат набрал в AnTuTu 10 около 580 тысяч баллов, что составило бы примерно 480 тысяч баллов в AnTuTu 9. То есть, данная платформа производительнее, чем Snapdragon 695, но слабее, чем Snapdragon 778G или Snapdragon 7 Gen 1.

Что до Honor X50, то он также должен получит дисплей с разрешением 1,5K, тыльную камеру с главным модулем разрешением 100 Мп, аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт, до 12 ГБ ОЗУ и ОС Android 13 «из коробки».