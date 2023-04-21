Honor X50i c 8/256 ГБ памяти оценили в $220

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X50i, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 220 и 245 долларов за версии с 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется корпусом толщиной 7,48 мм, 6,73-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 100 Мп и 2 Мп (сенсор для замера глубины сцены), селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной 35-Вт зарядки и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1.

Инсайдеры раскрыли детали Snapdragon 8 Gen 3 и не только…
Некоторое время назад мы рассказывали о процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, где было упом…
Смартфон Honor Magic5 засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Honor Magic5…
Poco X5 получит очень яркий экран …
Известный достоверными утечками информатор Судханшу Амбхоре опубликовал изображение с характеристиками см…
Опубликованы новые фото с Xiaomi 13 Ultra…
Компания Xiaomi опубликовала новую порцию фотографий, сделанных на камерофон Xiaomi 13 Ultra. Как и в пре…
Samsung Galaxy S23 получит защиту от воды …
Информатор Ice Universe опубликовал рекламные рендеры смартфонов Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, официальны…
Европейский Redmi Note 12 5G оценен в 300 евро…
Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Redmi Note 12 5G, который обойдется в 300 евро. Новинка хар…
OnePlus Ace 2 получит фирменный механический переключатель…
Руководитель OnePlus China Ли Цзе подтвердил недавний слух о том, что грядущий смартфон OnePlus Ace 2 пол…
Samsung Galaxy A34 получит 120-Гц AMOLED-экран…
Профильное издание Winfuture раскрыло характеристики смартфона Samsung Galaxy A34, официальный релиз кото…
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor