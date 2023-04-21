Honor X50i c 8/256 ГБ памяти оценили в $220

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X50i, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 220 и 245 долларов за версии с 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется корпусом толщиной 7,48 мм, 6,73-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 100 Мп и 2 Мп (сенсор для замера глубины сцены), селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной 35-Вт зарядки и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1.