Honor X6a получил очень медленную SoC

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X6a, международная цена которой составит 165 долларов. В основе новинки лежит 12-нанометровая однокристальная система MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, которая набирает всего 100 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 9. Заметим, что слухи приписывали смартфону гораздо более мощную платформу Qualcomm Snapdragon 480 Plus с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Honor X6a также получил 6,56-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 50-Мп основной камерой, батареей ёмкостью 5200 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22 Вт.
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