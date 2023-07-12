Honor X6a получит батарею на 5200 мАч

Профильное издание Appuals поделилось подробностями о бюджетном смартфоне Honor X6a, который в скором времени выйдет в Европе. Устройству приписывают наличие 6,56-дюймового IPS-экрана с разрешением 720:1612 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 480 Plus, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятора ёмкостью 5200 мАч, поддержки 10-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Magic UI, фронтальной камеры на 5 Мп, а также сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп. Цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти составит 170 евро.

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